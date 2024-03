Marceli wraz z tatą zwiedził raciborską komendę Data publikacji 28.03.2024 Powrót Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu aktywnie włączyła się w tegoroczny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Policjanci na szczytny cel przekazali na licytację voucher obejmujący zwiedzanie raciborskiej jednostki Policji. Marceli wraz z tatą pojawili się w komendzie, aby zobaczyć, jak z bliska wygląda praca funkcjonariuszy. Chłopiec nie ukrywał zadowolenia, witając się z mundurowymi słowami: „nie mogłem doczekać się tego dnia”.

Policjantów odwiedził pięcioletni Marceli wraz ze swoim tatą, którzy wylicytowali na aukcji WOŚP voucher podarowany przez szefa raciborskiej komendy. Była to dla nich pierwsza taka wizyta i możliwość przyjrzenia się z bliska pracy funkcjonariuszy.

Dzień otwarty w raciborskiej jednostce rozpoczął się od spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Raciborzu podinspektorem Markiem Ryszką w jego gabinecie, gdzie obdarował chłopca upominkami. Następnie nasi goście zwiedzili budynek komendy i miejsca, do których na co dzień nie mogą wchodzić osoby postronne.

Największe zainteresowane wzbudził radiowóz. Marcelowi niezwykłą radość sprawiło oglądanie służbowych pojazdów, do których chłopiec mógł wejść, usiąść na miejscu kierowcy i włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe. Następnie maszerując korytarzami, sprawdzali, co kryje się za kolejnymi drzwiami. Goście zwiedzili stanowisko kierowania i miejsca, gdzie na co dzień funkcjonariusze pełnią służbę.

Na koniec odwiedzili technika śledczego zajmującego się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni, tak zwaną daktyloskopią – tam też mogli przyjrzeć się i wykonać odciski palców.