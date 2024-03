Przemyt, nielegalne przekroczenie granicy przez motolotniarzy Data publikacji 29.03.2024 Powrót Drukuj Suwalscy policjanci zostali powiadomieni o wypadku motolotni w miejscowości Huta. Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą. Na miejscu ujawnili ślady krwi, porozrzucane kartony papierosów. W lesie znaleźli rannego mężczyznę. Okazało się, że drugi motolotniarz uciekł. W poszukiwania mężczyzny zaangażowano kilkudziesięciu policjantów, funkcjonariuszy SG, żołnierzy, strażaków oraz Mazurską Grupę Poszukiwawczo-Ratunkową, strażników z Wigierskiego Parku Narodowego i ratowników WOPR. Całe szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, realizowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o wypadku motolotni w miejscowości Huta koło Suwałk. Wysłani na miejsce policjanci ujawnili tam ślady krwi i kartony z papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Pies służbowy znalazł w lesie kolejne nielegalne papierosy.

Dalsze kroki doprowadziły mundurowych do rannego mężczyzny. W rozmowie z nim ustalili, że doszło do awarii motolotni i dlatego rozbili się. Okazało się, że jego kolega ma złamaną rękę. Najprawdopodobniej doznał szoku i pobiegł przed siebie w las. Rozpoczęto poszukiwania za uciekinierem. W akcję zaangażowano kilkudziesięciu policjantów, funkcjonariuszy SG, żołnierzy, strażaków oraz Mazurską Grupę Poszukiwawczo-Ratunkową, strażników z WPN i ratowników WOPR. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, między innymi drony. Patrole składające się z policjanta, żołnierza oraz strażaka przeszukiwały las, używając specjalnej aplikacji. Na jezioro wypłynęły patrole wodne. Poszukiwany mężczyzna został odnaleziony na brzegu jeziora. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali załodze karetki pogotowia.

Całe szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności policjantów, miedzy innymi posługiwanie się podręcznym sprzętem ratunkowym, wykorzystywanym przez wodniaków oraz współpraca z innymi służbami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Była to także dobra okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami ćwiczenia.