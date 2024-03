Wpadł na kradzieży pojazdu, ale ma więcej na sumieniu Data publikacji 29.03.2024 Powrót Drukuj 26 marca 2024 roku kutnowscy kryminalni zatrzymali 30-latka, podejrzanego o kradzież samochodu oraz szereg innych przestępstw. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek prokuratury decyzją sądu został aresztowany na 2 miesiące.

23 marca 2024 roku do dyżurnego kutnowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o kradzieży pojazdu marki Dacia. Sprawą natychmiast zajęli się kutnowscy kryminalni. Skrupulatnie analizując zebrany materiał dowodowy, wytypowali sprawcę. 26 marca 2024 roku na terenie Kutna zatrzymali 30-letniego mężczyznę. Wartość skradzionego pojazdu wyceniono na kwotę 70 000 złotych. Pojazd został odzyskany i wrócił do właściciela.

Analizując dokładnie zebrany w sprawie materiał okazało się, że mężczyzna odpowie również za szereg innych przestępstw: usiłowania kradzieży pojazdu marki Kia, do którego doszło 23 marca br. W tym przypadku sprawca uszkodził zamek drzwi w pojeździe, stacyjki i wiązki elektrycznej, lecz nie udało mu się dokonać kradzieży pojazdu. Natomiast jego łupem padły rzeczy pozostawione w pojeździe. W związku, z czym mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem.



30-latek usłyszał także zarzut paserstwa samochodowego pojazdu marki Nissan, do którego doszło na początku marca br., natomiast 15 marca sprawca podpalił pojazd powodując jego całkowite zniszczenie. Kutnianin odpowie również za spowodowanie wypadku drogowego, do którego doszło 12 marca br.w miejscowości Krzyżanówek. Kierując samochodem marki Nissan, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w przydrożne drzewo, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Pasażerka pojazdu z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Większość czynów mężczyzna popełnił w warunkach recydywy. Za popełnienie tych przestępstw odpowie przed sądem, który już teraz zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 2 miesięcy.



( KWP w Łodzi / kp)

