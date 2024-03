Zatrzymani włamywacze Data publikacji 29.03.2024 Powrót Drukuj Wczoraj dąbrowscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 35 i 36 lat, którzy z siedziby jednej z firm skradli sejf oraz wartościowy sprzęt. Sprawcy po nocy w policyjnym areszcie usłyszeli zarzuty. Za popełnione przestępstwo w więzieniu mogą spędzić nawet 10 lat. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia.

Na początku tygodnia policjanci z Dąbrowy Górniczej otrzymali informację, że do siedziby jednej z firm najprawdopodobniej ktoś się włamał. Sprawą zajęli się kryminalni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu oraz wywiadowcy z prewencji. Jak ustalili, dwóch mężczyzn wtargnęło do firmy i skradli sejf, w którym znajdowało się 40 tysięcy złotych, a także spektrometr o wartości 150 tysięcy złotych. Po włamaniu ukryli się w lesie, gdzie pokonali zabezpieczenia i włamali się do sejfu, zabierając znajdujące się w środku pieniądze.

Policjanci szybko ustalili, że włamania mogło dokonać dwóch mężczyzn w wieku 35 i 36 lat. Obaj zostali zatrzymani. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszeli zarzuty. Policjanci odzyskali wartościowy sprzęt oraz część skradzionych pieniędzy. Za popełnione przestępstwo mężczyznom grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.