Drobny gest, a wiele znaczy. Wyjątkowe podziękowanie dla przasnyskich policjantów Data publikacji 29.03.2024 Powrót Drukuj Każda interwencja Policji jest inna, a policjanci zawsze muszą być gotowi na nieprzewidziane zdarzenia. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Niektóre są proste i nie wymagają poświęcenia, a jedynie chwili czasu i chęci. Przasnyscy policjanci kolejny już raz udowodnili, że niezależnie od charakteru zdarzenia chętnie pomagają. Tym razem pomogli podczas wymiany koła, a do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu wpłynęło podziękowanie.

,,Pomagamy i chronimy”- taka dewiza przyświeca policjantom podczas codziennej służby. Każdy dzień w mundurze przynosi ze sobą nowe wyzwania. Nigdy nie wiadomo w jakiej sytuacji będzie potrzebna pomoc.

W miniony wtorek, 26 marca 2024 r. około godziny 21.30 podczas patrolowania ul. Leszno, policjanci pionu prewencji zauważyli na poboczu samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Gdy podjechali bliżej okazało się, że stojąca przy aucie kobieta nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z wymianą koła. St. post. Adrian Piętkowski oraz post . Tomasz Nowotka bez chwili namysłu pomogli kobiecie. Po kilkunastu minutach i wymianie uszkodzonej opony, kobieta mogła bezpiecznie ruszyć w dalszą podróż.

Policjanci zapewne o całej sytuacji szybko by zapomnieli, gdyby nie mail, który trafił do komendy. Wdzięczna kobieta podziękowała funkcjonariuszom za okazaną życzliwości i pomoc przy wymianie koła. Takie wyrazy uznania są dla nas bardzo ważnym, a także miłym gestem, który motywuje policjantów do dalszej wytężonej pracy.