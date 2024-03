Jednośladem bezpiecznie do celu

1 kwietnia br. Policja rozpoczyna kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU skierowaną do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami elektrycznymi. Działania potrwają do 20 czerwca br.