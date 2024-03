Przestroga przed świątecznym weekendem Data publikacji 29.03.2024 Powrót Drukuj Święta Wielkanocne to często czas wyjazdów na spotkania z rodziną i najbliższymi znajomymi. Nie zapominajmy w tym okresie o rozwadze i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Jak co roku nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą wzmożone siły policjantów, którzy z całą surowością reagować będą na niebezpieczne zachowania na drodze. Ku przestrodze publikujemy kompilację kilku nagrań otrzymanych ostatnio na skrzynkę Stop agresji drogowej i apelujemy o rozsądek!

Okres przedświąteczny, a także same Święta Wielkanocne to czas wzmożonego ruchu kołowego i pieszego wynikający z przygotowań oraz podróży na rodzinne spotkania lub kilkudniowy wypoczynek. Dla policjantów to dni wytężonej służby, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nad bezpieczeństwem podróżujących pojazdami oraz pieszych czuwać będzie większa niż zazwyczaj liczba funkcjonariuszy. Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu.

Apelujemy do kierujących pojazdami o rozwagę podczas jazdy i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Policjanci z całą surowością reagować będą na niebezpieczne zachowania na drodze. Ku przestrodze publikujemy kilka nagrań otrzymanych na skrzynkę Stop agresji drogowej i przypominamy, że przepisy zabraniają wyprzedzania bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych. Takie wykroczenie zagrożone jest mandatem w wysokości 1500 złotych i 15 punktów. Równie wysoka kara przewidziana jest za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Za zlekceważenie czerwonego światła kierowca może być ukarany mandatem 500 złotych i 15 punktów. W przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu grzywna może wynieść nawet 30000 złotych.

Wielkanoc to czas refleksji, ale także nadziei, radości i życzliwości. Postarajmy się, by podróż samochodem, pomimo mogących wystąpić na drodze utrudnień, była przyjemna i bezpieczna.

