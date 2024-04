Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą amfetaminą oraz marihuaną Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Mąka, jajka, cukier, masło oraz... marihuana to podstawowe składniki potrzebne do produkcji ciastek, które zabezpieczyli w niemal hurtowej ilości policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Między innymi takimi wyrobami handlowała zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez małopolskich funkcjonariuszy.

Dzięki wielomiesięcznej pracy operacyjnej 25 marca br. policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie dokonali zatrzymania osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która rozprowadzała narkotyki na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.



W toku czynności policjanci zatrzymali 12 członków grupy w wieku od 29-lat do 57 lat, byli to mieszkańcy powiatu olkuskiego, Krakowa, Zabrza w województwie śląskim oraz powiatu sędziszowskiego w województwie świętokrzyskim. W trakcie przeszukań funkcjonariusze ujawnili ponad 11 kg środków odurzających, w tym ponad 10 kg ciastek z olejem konopnym i marihuaną – poporcjowanych i zapakowanych w woreczki próżniowe. Policjanci zabezpieczyli także m.in. mienie na kwotę niemal 270 tys. złotych. Wobec pięciu osób Sąd Okręgowy w Krakowie zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy, w stosunku do pozostałych prokurator zastosował dozór, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.



To nie pierwsze zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie ubiegłego roku policjanci zatrzymali kuriera wraz z jego wspólnikiem, którzy przewozili 3 kg amfetaminy.



Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



(KWP w Krakowie / kp)