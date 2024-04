83 km/h za szybko w obszarze zabudowanym – 2.5 tys. mandatu, 15 pkt karnych i utrata prawa jazdy

Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj

W niedzielę (31 marca) policjanci zarejestrowali nieodpowiedzialnego kierowcę motocyklem, który znacząco przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Mimo obowiązującego ograniczenia do 50 kilometrów na godzinę oraz przejścia dla pieszych mężczyzna rozpędził swój motocykl do 133 kilometrów na godzinę, co stanowiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 83 kilometry na godzinę. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych a na jego konto zostało przypisanych 15 punktów karnych. Ponadto jego prawo jazdy zostało zatrzymane na okres trzech miesięcy.