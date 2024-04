Areszt dla mężczyzny, który wciągnął kobietę do bramy i okradł Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Tylko kilka godzin zajęło legnickim policjantom ustalenie i zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o dokonanie rozboju. Legniczanin wciągnął kobietę do klatki schodowej, uderzył w twarz i ukradł jej złoty łańcuszek, pierścionki oraz telefon komórkowy. 46-latek usłyszał zarzut rozboju i uszkodzenia ciała w warunkach tzw. recydywy. Sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Legnicy zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 22,5 roku pozbawienia wolności.

29 marca, około godziny 2.00 na numer alarmowy zadzwonił legniczanin, informując operatora WCPR , że na jednej z ulic w Legnicy, kobieta wybiegła z bramy i woła o pomoc. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani funkcjonariusze, którzy od razu przystąpili do działania. Policjanci, rozpytując kobietę dowiedzieli się, że nieznany jej mężczyzna wciągnął ją do klatki schodowej, zadał jej kilka uderzeń w twarz i zabrał złoty łańcuszek, pierścionki oraz telefon komórkowy. Wartość strat, jakie oszacowała wynoszą blisko 20 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze od razu podjęli działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego czynu. Do poszukiwań włączyli się funkcjonariusze operacyjni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, którzy błyskawicznie wytypowali mężczyznę. O świcie policjanci siłowo weszli do jednego z mieszkań w Legnicy, gdzie zatrzymali podejrzanego o rozbój. Mężczyzna kompletnie nie spodziewał się tak szybkiej wizyty kryminalnych, stąd nie zdążył się pozbyć dowodów przestępczej działalności. W trakcie dokładnego sprawdzenia mężczyzny oraz jego pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze ujawnili i odzyskali skradzione mienie.