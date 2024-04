Za nami okres świąteczny. Jak było na Dolnym Śląsku?

Data publikacji 02.04.2024

Święta Wielkanocne, jak co roku, to okres intensywnej pracy dla dolnośląskich funkcjonariuszy. Wszystko po to, aby zapewnić na możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwo mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie naszego województwa. Podczas świątecznego weekendu policjanci przeprowadzili aż 4933 różnego rodzaju interwencji. Na drogach Dolnego Śląska mundurowi obsługiwali też 16 wypadków, w których niestety zginęła jedna osoba, a 14 zostało rannych.