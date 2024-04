Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji dyżurnego z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu nie doszło do tragedii Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu kom. Krzysztof Sobolewski pełnił służbę, podczas której wykazał się po raz kolejny ogromną wiedzą i błyskawicznym działaniem. Gdy został powiadomiony o zamiarze targnięcia się na swoje życie przez 21-latka, natychmiast skontaktował się telefonicznie z desperatem i w kilkanaście minut ustalił miejsce, w którym przebywał. W tym samym czasie jego zastępca, mł. asp. Marcin Jaroszewicz, wysłał policyjny patrol na miejsce. Mundurowi dotarli na czas i dzięki szybkim działaniom do tragedii nie doszło.

Dyżurny Policji oraz jego zastępca to bez wątpienia jedne z najważniejszych funkcji w policyjnych strukturach. W codziennej służbie na stanowisku dowodzenia muszą zmagać się z często zaskakującymi sytuacjami, skutkującym nierzadko ogromnym stresem. Niejednokrotnie to od ich decyzji może zależeć ludzkie życie. W tym wypadku ogromne doświadczenie przyczyniło się do skutecznej pomocy człowiekowi w potrzebie.

Oficer dyżurny kom. Krzysztof Sobolewski, pełniący służbę na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkanki jednej z miejscowości powiatu wałbrzyskiego, która powiadomiła go o tym, że jej syn zostawił list pożegnalny, a jego zdrowiu i życiu może zagrażać niebezpieczeństwo.

Dyżurny ustalił, że 21-latek posiada przy sobie telefon komórkowy i bez zbędnego tracenia czasu zadzwonił do niego. Funkcjonariusz tak poprowadził rozmowę, że po kilku minutach wiedział, gdzie znajduje się mężczyzna. W tym momencie jego zastępca, mł. asp. Marcin Jaroszewicz, na miejsce skierował patrol Policji, który szybko dotarł do 21-latka. Młodego mężczyznę funkcjonariusze odnaleźli w pobliżu wiaduktu kolejowego.

W tym przypadku liczyła się każda sekunda, ze względu na zagrożenie życia mężczyzny. Na miejscu mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego potwierdził prawdziwość zgłoszenia. Po rozmowie telefonicznej z dyżurnym, a następnie z policjantami, którzy go odnaleźli, zrezygnował jednak ze swojego zamiaru. Decyzją wezwanego na miejsce zespołu pogotowia ratunkowego mężczyzna został ostatecznie przewieziony do szpitala.

Bez wątpienia dynamika oraz stanowczość podjętych działań przez dyżurnego przyczyniły się do uratowania życia mężczyzny. To kolejny przykład profesjonalizmu i zaangażowania wałbrzyskich policjantów, którzy każdego dnia swojej służby starają się jak najsumienniej wypełniać słowa roty ślubowania.

Policjanci przypominają, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile, niepowodzenia. Co ważne, nie musimy być z nimi sami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów. Najlepiej nawiązać kontakt z organizacją pomocową, np. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, które dyżuruje pod numerem telefonu 800 702 222.