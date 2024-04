Wołowscy policjanci zatrzymali 24-latka podejrzewanego o brutalną napaść w centrum miasta Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzewanego o narażenie 39-letniego mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia oraz naruszenie nietykalności cielesnej 47-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego. Zatrzymany obecnie znajduje się w policyjnym areszcie, gdzie czeka na przedstawienie mu zarzutów. O jego dalszym losie będzie decydować prokuratura, a kara, jaka może mu grozić, to nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

W minioną niedzielę (31 marca) policjanci zostali powiadomieni o bijących się osobach na ulicy Piastów Śląskich w Wołowie, gdzie jeden z uczestników poprzez uderzanie oraz kopanie między innymi w głowę leżącego mężczyzny, naraził 39-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Ponadto sprawca naruszył nietykalność cielesną innego 47-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego.

Jak ustalili wołowscy policjanci w zdarzeniu uczestniczył 24-letni obywatel Ukrainy, który jest podejrzewany o te występki. Mężczyzna został zatrzymany, a przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 2,3 promila alkoholu. Wołowscy śledczy w dalszym ciągu prowadzą czynności zmierzające do przesłuchania wszystkich świadków oraz ustalenia szczegółowego przebiegu zdarzenia.