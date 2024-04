Jego jazda „wężykiem” nie uszła uwadze policjanta na wolnym Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Dzięki czujnemu oku kieleckiego policjanta, na trasie S-7 szydłowieccy mundurowi zatrzymali 29-letniego kierującego busem marki Renault. Jak się okazało mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a jego badanie stanu trzeźwości wykazało 3,5 promila alkoholu w organizmie.

W samo południe w Niedzielę Wielkanocną funkcjonariusz, który na co dzień pełni funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji kieleckiej komendy, w czasie wolnym od służby podróżował wraz z rodziną trasą S-7 w kierunku Warszawy. Na wysokości Skarżyska-Kamiennej policjant zwrócił uwagę na busa marki Renault, a konkretnie na jego tor jazdy. Kierujący francuskim autem miał wyraźną trudność z jazdą na wprost, zamiast tego poruszał się „wężykiem”. Nie przeszkadzało to siedzącemu za kierownicą, by wyprzedzać inne auta.

Kielecki policjant o zaistniałej sytuacji powiadomił dyżurnego szydłowieckiej komendy, który na miejsce od razu skierował funkcjonariuszy, którzy krótko później zatrzymali renaulta. Jak się okazało za jego kierownicą siedział 29-latek. Badanie stanu trzeźwości wykazało 3,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Na tym jednak jego kłopoty się nie kończą, ponieważ w trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Kierujący został zatrzymany i noc z niedzieli na poniedziałek spędził w policyjnej celi.

Za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do orzeczonych środków karnych może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / kc)

