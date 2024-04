16-latek na hulajnodze elektrycznej będąc pod wpływem alkoholu potrącił pieszą Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj 16-latek jadąc hulajnogą elektryczną potrącił idącą chodnikiem 38-latkę. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jak się okazało, kierujący jednośladem miał prawie pół promila alkoholu w organizmie. W związku ze zbliżającym się sezonem korzystania z jednośladów, przypominamy przepisy związane z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 30.03.2024 r., około godz. 21.00 na ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Dyżurny tomaszowskiej Policji otrzymał zgłoszenie, że doszło tam do potrącenia pieszej przez kierującego hulajnogą.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 16-letni tomaszowianin jechał hulajnogą elektryczną po chodniku wzdłuż ulicy Jana Pawła II w kierunku ulicy Kościuszki. W tą samą stronę poruszała się 38-letnia piesza. Do zdarzenia doszło, gdy kierujący jednośladem chciał wyprzedzić pieszą. Zahaczył wówczas o kobietę doprowadzając do jej przewrócenia. 38-letnia mieszkanka Kielc na skutek upadku, potrzebowała pomocy medycznej i karetką pogotowia ratunkowego została przewieziona do szpitala.

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Jak się okazało, 16-latek miał prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Piesza była trzeźwa. Nad wyjaśnianiem szczegółowych okoliczności tego zdarzenia pracują tomaszowscy policjanci. Ze względu na wiek sprawcy zdarzenia, sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.

W związku ze zbliżającym się sezonem korzystania z jednośladów, przypominamy przepisy związane z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych:

1. Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h . Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

zachowanie szczególnej ostrożności,

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

2. Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

3. Hulajnoga elektryczna: dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

4. Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,

ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

5. Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,

szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

W nowelizacji wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

6. Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W związku z tym następują zmiany w ustawie - Kodeks wykroczeń.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł.

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.

Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.