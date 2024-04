Policyjny pościg za nietrzeźwym kierowcą Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Głogowscy policjanci, po pościgu, zatrzymali kierowcę pojazdu marki Opel. 63-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz próbował zepchnąć radiowóz z drogi. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, a za popełnione czyny odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 31 marca 2024 r. w godzinach wieczornych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego głogowskiej komendy podczas pełnionej służby dokonywali pomiaru prędkości pojazdów w miejscowości Grodziec Mały.

Kierujący pojazdem marki Opel jechał z prędkością 113 km/h w terenie zabudowanym. Policjanci wydali sygnał kierowcy do zatrzymania się, aby przeprowadzić kontrolę drogową. „Rajdowiec” jednak zignorował polecenia funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Mundurowi bez chwili wahania rozpoczęli za nim pościg. Mężczyzna zajeżdżał drogę funkcjonariuszom, aby uniemożliwić im wyprzedzenie go. Ponadto w momencie zrównania pojazdów, kierujący usiłował zepchnąć radiowóz z drogi uderzając w jego bok. W jednej z miejscowości w powiecie nowosolskim policjanci, wykorzystując zmniejszoną prędkość opla, zbliżyli się do jego tylnej części. Pojazd wpadł wówczas w poślizg, a następnie się zatrzymał. Funkcjonariusze natychmiast skutecznie obezwładnili mężczyznę siedzącego za jego kierownicą.

Tym „odważnym” okazał się 63-letni mieszkaniec Głogowa. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości, które wykazało w organizmie mężczyzny ponad promil alkoholu. Funkcjonariusze ustalili również, że posiada on aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

63-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i inne czyny popełnione w trakcie ucieczki będzie odpowiadał przed sądem. Karą może być nawet do 5 lat pozbawienia wolności.