POLSECURE 2024 Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj III Międzynarodowe Targi POLSECURE już wkrótce przyciągną do Kielc fachowców ze służb mundurowych, specjalistów i ekspertów z branży szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz rzeszę zwiedzających.

W tym roku III Międzynarodowe Targi Polsecure objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędą się w dniach 23 - 25 kwietnia jak zwykle na terenie Targów Kielce. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Grupa WB. Wydarzenie każdego roku przyciąga coraz większą liczbę wystawców i odwiedzających. Targi bezpieczeństwa to nie tylko stoiska wystawiennicze, prezentacje sprzętu czy dynamiczne pokazy, ale również międzynarodowe konferencje oraz oficjalne i kuluarowe spotkania.



Pierwszego dnia tegorocznych targów, czyli 23 kwietnia, odbędzie się uroczyste otwarcie, a ekspozycję zwiedzą profesjonaliści. Zaproszeni goście obejrzą również widowiskowy pokaz przygotowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji pt. „Fundusze unijne wsparciem dla modernizacji i rozwoju innowacyjności w Policji”.



Dzień drugi 24 kwietnia, kiedy wystawa będzie otwarta dla publiczności to Dzień Służb MSWiA . Swój profesjonalizm zaprezentuje Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Będzie to również dzień, w którym odbędą się aż cztery konferencje. Ich tytuły: „Wyzwania związane z koniecznością wdrażania w Policji nowoczesnych narzędzi wspierających zwalczanie przestępczości ekonomicznej”, „Cyberbezpieczeństwo w dobie zagrożeń hybrydowych i militarnych”, „Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, deepfakes — wyzwania współczesnej kryminalistyki” oraz „Szkolenie ratowników i ratowników medycznych w Policji z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności oraz pojazdów specjalistycznych typu Ambulans” wskazują do kogo są adresowane. Tego samego dnia po południu planowane są warsztaty, zorganizowane przez ambasadę brytyjską na temat pojazdów dla służb, kontroli granic i bezpiecznej komunikacji.



Na ostatni dzień targów 24 kwietnia przygotowano konferencję pt. „Policja - pracodawca z wyboru”, która w dużej mierze skierowana jest do uczniów klas mundurowych i wszystkich, którzy chcieliby zasilić szeregi granatowej formacji. Organizatorzy zapewniają, że będzie można zapoznać się z niektórymi elementami testu sprawności fizycznej do Policji. O ile każdego dnia targi czynne są w godzinach 10.00 - 17.00, to 24 kwietnia wystawa potrwa do godziny 15.00.



Wstęp na targi jest bezpłatny dla przedstawicieli służb. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja online. Na stronie internetowej można znaleźć więcej szczegółów na temat targów. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać: polsecure.targikielce.pl.

Serdecznie zapraszam!

Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna