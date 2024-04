Zostawił kontenery na S-8, bo miał awarię Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Do niecodziennej sytuacji doszło we wtorek (2.04) rano na drodze S-8 w miejscowości Tumanek, gdzie 37-letni kierowca na kilka godzin pozostawił dwa kontenery, powodując utrudnienia w ruchu. W trosce o bezpieczeństwo innych użytkowników dróg wyszkowscy funkcjonariusze zabezpieczali miejsce do czasu usunięcia kontenerów. Sprawca został ukarany mandatem karnym.

Do niecodziennej sytuacji doszło we wtorek rano (2 kwietnia) na drodze krajowej S-8 na wysokości miejscowości Tumanek. Jak wynikało ze zgłoszenia, na drodze miały stać kontenery i powodować utrudnienia w ruchu. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze z wyszkowskiej drogówki, którzy ujawnili dwa kontenery wypełnione drzewem. Jeden z nich stał na drodze, drugi na przyczepie. Mundurowi, w trosce o bezpieczeństwo innych użytkowników dróg, natychmiast zabezpieczyli miejsce pozostawienia kontenerów do czasu ich usunięcia i podjęli działania zmierzające do ustalenia ich właściciela.