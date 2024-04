Oświęcimska grupa SPEED zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców. Jednemu zarekwirowali samochód. Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej grupy Speed, w odstępnie kilkunastu minut zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców. 39-latek kierujący seatem miał w organizmie 0,56 promila alkoholu, natomiast badanie stanu trzeźwości 47-latka kierującego oplem wykazało, aż – 2,6 promila, w związku z tym na poczet przyszłej kary funkcjonariusze zabezpieczyli jego samochód warty około 50 tysięcy złotych.

W drugi dzień świąt Wielkanocnych, 1 kwietnia 2024 r. przed południem policjanci pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Zator. Tuż po godzinie 11.00, na jednym z parkingów sklepowych przy ulicy Wadowickiej w Graboszycach, kontrolowali kierowcę samochodu marki Seat. Badanie stanu trzeźwości 39-letniego mieszkańca gminy Zator wykazało 0,56 promila alkoholu. W trakcie tych czynności mundurowi dostrzegli, że zza kierownicy opla, który wjechał na ten sam parking „wytacza się” pijany mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast dokonali jego zatrzymania. Okazało się, że kierujący oplem to 47-letni mieszkaniec gminy Zator. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 2,6 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a także zabezpieczyli jego opla o wartości około 50 tysięcy złotych. Pojazd został oddany na przechowanie rodzinie zatrzymanego.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto kierowca, którego badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, musi liczyć się z utratą samochodu.

Od 14 marca br. obowiązują nowe, zaostrzone kary za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Osoba, która zdecyduje się na jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, musi liczyć się z utratą swojego samochodu, a kiedy nie jest jedynym właścicielem, musi się liczyć z grzywną o wysokości równowartości pojazdu, którym się poruszał.

Sąd zdecyduje o przepadku pojazdu wtedy, gdy:

zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;

sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia, albo wypije alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów-lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających;

nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem lub znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.