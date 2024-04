Przewoził 129 kilogramów narkotyków Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu podczas kontroli drogowej znaleźli i zabezpieczyli 129 kilogramów marihuany o wartości 5 milionów złotych. 31-letni kierowca został zatrzymany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu 27 marca br. na terenie powiatu grodziskiego zatrzymali do kontroli drogowej dostawczego busa. Powodem interwencji był uszkodzony zderzak, który zagrażał bezpieczeństwu innym użytkownikom. Wydawać się mogło, że będzie to zwykła kontrola. Policjanci zabrali dowód rejestracyjny samochodu i pouczyli kierowcę. Jednak mimo tego 31-letni kierowca był bardzo zdenerwowany obecnością funkcjonariuszy.

Policjanci poprosili go o otworzenie części ładunkowej, która, jak wynikało ze słów mężczyzny, miała być pusta. Okazało się jednak, że jest wypełniona workami. Po ich otwarciu, oczom funkcjonariuszy ukazały się mniejsze worki z zielonym suszem. Badanie wykazało, że jest to marihuana. W sumie zabezpieczono 129 kilogramów o czarnorynkowej wartości 5 milionów złotych. Mężczyzna tłumaczył, że nic nie wie o pochodzeniu tych narkotyków. Został zatrzymany. O wszystkim zostali poinformowani policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu. Będą dokładnie wyjaśniali wszystkie okoliczności tego znaleziska.

Kierowca busa na wniosek Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wlkp. , decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / mw)