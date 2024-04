Lubańscy policjanci jako pierwsi dojechali na miejsce interwencji i uratowali życie mężczyźnie Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Lubania uratowali 32-letniego mężczyznę, który próbował odebrać sobie życie. Policjanci, którzy jako pierwsi znaleźli się na miejscu, natychmiast przystąpili do ratowania życia mężczyźnie, rozmawiali z nim, aby nie stracił przytomności lub nie zasnął. Po przyjeździe zespołu karetki pogotowia ratunkowego, mundurowi wraz z medykami kontynuowali czynności ratownicze do czasu przewiezienia do placówki medycznej.

Do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące próby targnięcia się na własne życie przez 32-latka. We wskazane miejsce pojechali policjanci wydziału ruchu drogowego st. sierż. Krzysztof Chojnowski i st. post. Marcin Dereniowski. Skierowani na miejsce funkcjonariusze znaleźli na klatce schodowej w kałuży krwi przytomnego mężczyznę. Natychmiast rozpoczęli ratowanie jego życia. Na rany nałożyli opatrunek tamujący krwawienie. Do czasu przybycia karetki monitorowali funkcje życiowe poszkodowanego i rozmawiali z nim, aby nie dopuścić do utraty przytomności. Następnie opatrzonego mężczyznę przekazali załodze karetki pogotowia.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej pomocy lubańskich policjantów, kolejne ludzkie życie zostało uratowane. Takie interwencje w sytuacjach, gdzie liczy się każda minuta i szybkie działanie, zawsze są dla policjantów trudne, ale jak sami mówią, adrenalina dodaje im wtedy sił i pomaga się skoncentrować. Wprawdzie z jednej strony czują napięcie i stres, ale jednocześnie radość i satysfakcję, że zdążyli na czas i pomogli człowiekowi w potrzebie.

Policjanci przypominają, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile, niepowodzenia. Co ważne, nie musimy być z nimi sami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów. Najlepiej nawiązać kontakt z organizacją pomocową, np. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, które dyżuruje pod numerem telefonu 800 702 222.