Policyjni negocjatorzy zapobiegli tragedii i uratowali 37-latka

Sukcesem zakończyły się działania policyjnych negocjatorów z mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Wczoraj po godzinie 9.00 w Bolkowie 37-letni mężczyzna groził popełnieniem samobójstwa. Policyjna pomoc przyszła w porę. Mężczyzna został przekazany medykom, którzy zapewnili mu specjalistyczną opiekę.

We wtorek, 2 kawietnia 2024 r. po godzinie 9.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie od jednej z mieszkanek Bolkowa, że jej 37-letni syn zamknął się w pokoju i grozi popełnieniem samobójstwa. Funkcjonariusze z bolkowskiego komisariatu niezwłocznie udali się na miejsce interwencji. Pomimo pukania policjantów do drzwi pokoju, nikt ich nie otwierał. Mundurowi podjęli decyzję o siłowym wejściu do pomieszczenia. Kiedy otworzyli drzwi okazało się, że desperat wyszedł przez okno i groził popełnieniem samobójstwa.

Policjanci zabezpieczyli teren, uniemożliwiając tym samym dostęp osobom postronnym. Na miejsce przyjechali również strażacy ze specjalnym sprzętem, a także karetka pogotowia. Dyżurny natomiast podjął decyzję o powiadomieniu policyjnych negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Interwencja zakończyła się sukcesem. Po kilkunastu godzinach rozmowy z zespołem negocjatorów 37-latek zrezygnował ze swojego zamiaru. Od razu trafił pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego, która zdecydowała o konieczności odwiezienia go do szpitala.