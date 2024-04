Ukradł motorower i uciekał przed policjantami

16-latek zignorował wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania się i podjął próbę ucieczki. Na jednym z rond w Oleśnicy stracił panowanie nad jednośladem, doprowadzając do upadku. Nie zniechęciło go to i kontynuował ucieczkę pieszo. Po chwili został zatrzymany przez miejscowych funkcjonariuszy, a teraz o za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem rodzinnym.