Policjant w dniu wolnym od służby wyeliminował z ruchu nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj O tym, że policjantem jest się rzez całą dobę dowiódł funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Szczawnicy, który w dniu wolnym od służby ujawnił pijanego kierowcę. 62-latek kierujący toyotą miał blisko 1,5 promila. Mężczyzna stracił prawo jazdy i czekają go surowe konsekwencje. Za popełnione przestępstwo grozi mu kilkutysięczna grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów i kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Do zdarzenia doszło we wtorek tj. 2 kwietnia br. przed godziną 17.00. Policjant z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Szczawnicy, będąc w dniu wolnym od służby robił zakupy w sklepie spożywczym w miejscowości Czorsztyn. W kolejce przed nim stał mężczyzna, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Ku zdziwieniu policjanta po zrobieniu zakupów, mężczyzna ten wyszedł ze sklepu, wsiadł za kierownicę toyoty i odjechał. Funkcjonariusz, biorąc doświadczenie z codziennej służby i zdając sobie sprawę jak realne zagrożenie na drogach stwarzają pijani kierowcy, pojechał swoim samochodem za toyotą. W pewnym momencie kierowca toyoty w miejscowości Kluszkowce zjechał na parking. Policjant wtedy zajechał mu drogę, uniemożliwiając dalszą jazdę. Podbiegł do pojazdu, wyjął kluczyki ze stacyjki i o całym zdarzeniu natychmiast powiadomił dyżurnego szczawnickiego komisariatu.

Patrol, który przyjechał na miejsce zdarzenia potwierdził, że kierujący toyotą 62-latek był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazała blisko 1,5 promila. Mężczyzna straciła prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo grożą mu surowe konsekwencje i sprawa w sądzie. Za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości grozi kilkutysięczna grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli jesteśmy świadkami, kiedy osoba pod wpływem alkoholu wsiada za kierownicę, reagujmy. Nie czekajmy na tragedię! Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie nie tylko dla niego samego, ale też dla życia i zdrowia innych osób.