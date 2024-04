2 dni, 422 pojazdy, blisko 700 osób legitymowanych – pomorskie działania ukierunkowane na walkę z przestępczością pseudokibiców

Do zadań tych policjantów na co dzień w szczególności należy rozpoznawanie i rozpracowywanie środowisk pseudokibiców, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze chuligańskim a także na tle nacjonalistycznym i ksenofobicznym, popełnianej z nienawiści. Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku konsekwentnie realizują swoje działania i cały czas monitorują środowisko pomorskich fanatyków piłkarskich. Tym razem prowadzili dwudniowe działania, a wspierali ich kryminalni oraz mundurowi z wydziałów prewencji i ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych województwa pomorskiego. Każdego dnia w działaniach udział brało ponad 100 policjantów.

Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez pseudokibiców często mają miejsce poza obiektami sportowymi oraz bez związku z nimi. Wielokrotnie kilkunastoosobowe grupy pseudokibiców, w celu demonstracji swoich sił, przemieszczają się pojazdami wyposażeni w maczety, pałki, ochraniacze na zęby, kominiarki bądź inne przedmioty wykorzystywane do konfrontacji siłowej między antagonistycznie nastawionymi do siebie kibicami klubów piłkarskich z całego kraju. Wtedy dochodzi do prowokacji i tzw. ustawek, podczas których w sposób agresywny i ostentacyjny łamane jest prawo i zasady współżycia społecznego.

W ciągu dwudniowych działań zorganizowanych i nadzorowanych przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców gdańskiej komendy wojewódzkiej, które odbywały się w ubiegłym tygodniu, skontrolowanych zostało ponad 400 kierowców a wylegitymowanych blisko 700 osób.

Celem działań, które odbyły się 27 i 28 marca, do których zaangażowani zostali policjanci kryminalni, prewencji i ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych województwa pomorskiego było m.in. przeciwdziałanie zakłóceniom porządku publicznego przez osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców oraz kontrolowanie pojazdów, którymi mogą się przemieszczać, a także przewożonych w nich osób i bagażu. Ponadto do zadań policjantów biorących udział w tym przedsięwzięciu należało sprawdzanie miejsc grupowania się pseudokibiców i ujawnianie przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bądź pochodzących z przestępstwa lub mogących służyć do jego popełnienia, a także nielegalnych substancji.

W efekcie zrealizowanych na terenie Pomorza działań policjanci skontrolowali łącznie 422 pojazdy i wylegitymowali 693 osoby. Wśród skontrolowanych i wylegitymowanych osób, policjanci zatrzymali 8, przy których ujawnili narkotyki. Jednym z zatrzymanych był kierujący poddany kontroli drogowej na terenie powiatu gdańskiego, który miał 150 gramów środków odurzających i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W Gdyni natomiast zatrzymana została para, związana ze środowiskiem sympatyzującym z gdyńskim klubem piłkarskim, która przy sobie oraz w miejscu zamieszkania miała łącznie 100 gramów mafedronu i marihuany a policjanci ujawnili i zabezpieczyli także wagi elektroniczne, telefony i gotówkę. Do kolejnych zatrzymań doszło w Tczewie, 49 latek posiadał ponad 34 gramy środków odurzających, ale też w Kwidzynie z uwagi na ujawnioną przez policjantów przy mężczyźnie niewielką ilość marihuany. Złamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dopuściły się również 2 osoby na terenie powiatu puckiego i 1 na terenie powiatu starogardzkiego.

Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby poszukiwane, byli to 40 latek i 15 latka wylegitymowani na terenie Gdyni, oraz 67 latek w Tczewie, na którego wystawiony został wcześniej nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego.

W tych działaniach każdego dnia zaangażowanych było ponad 100 funkcjonariuszy. Tego rodzaju niezapowiedziane wcześniej czynności, organizowane przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, na terenie województwa pomorskiego, odbywać się będą cyklicznie.