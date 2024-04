Skuteczny pościg za kierowcą BMW. Za kierownicą 16-latek Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci prewencji gubińskiego komisariatu prowadzili pościg za pojazdem marki BMW, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Po zatrzymaniu go okazało się, że za kierownicą siedzi 16-latek, a na miejscu pasażera właścicielka auta. Nieletniego czeka sprawa w sądzie dla nieletnich, natomiast kobieta za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania otrzymała mandat karny.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (30/31 marca) w Gubinie. Policjanci prewencji Komisariatu Policji w Gubinie podczas patrolowania ulic miasta zwrócili uwagę na dym wydobywający się z tłumika pojazdu marki BMW. Chcąc zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nakazując kierowcy zatrzymanie się. Ten widząc to, nagle przyspieszył i nie reagując na polecenia, zaczął uciekać ulicą Piastowską. Gdy tylko zatrzymał pojazd policjanci dobiegli do auta, zatrzymując go. Jak się okazało za kierownicą siedział 16-latek, a na miejscu pasażera właścicielka samochodu.



W przypadku nieletniego, któremu zarzuca się kierowanie pojazdem bez uprawnień i niezatrzymanie się do kontroli drogowej, dalsze decyzje w jego sprawie podejmie Sąd Rodzinny i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim. Natomiast 21-latka za udostępnienie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania otrzymała mandat karny w wysokości 300 złotych.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)