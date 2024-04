Policjant z Sieradza pomógł poszkodowanemu w wypadku Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Posterunkowy Rafał Kawecki, policjant ogniwa patrolowego sieradzkiej komendy, pomógł kierowcy, który uległ wypadkowi i został zakleszczony w swoim pojeździe. Mundurowy wracając ze służby był świadkiem zdarzenia drogowego na drodze ekspresowej S-8, gdzie przewrócony ciągnik siodłowy z naczepą zaczynał się palić. Ruszając z natychmiastową pomocą uwięzionemu w aucie kierowcy policjant udowodnił, że policjanci pomagają i chronią również poza służbą.

Do zdarzenia doszło 3 kwietnia 2024 roku około godziny 1.30 na drodze ekspresowej S-8 w kierunku Wrocławia. Post. Rafał Kawecki, wracając ze służby w pewnym momencie zauważył, że jadący przed nim pojazd ciężarowy gwałtownie skręcił w lewo. W efekcie doszło do wywrócenia ciągnika siodłowego wraz z naczepą. Policjant natychmiast zatrzymał się w miejscu bezpiecznym i pobiegł z pomocą poszkodowanym. W kabinie znajdował się kierowca, który nie mógł wydostać się z pojazdu, gdyż nogi utknęły mu pod kierownicą. Z mężczyzną nie można było nawiązać logicznego kontaktu. Kiedy post. Kawecki zobaczył, że z podwozia wydobywa się ogień, wiedział, że liczy się każda sekunda. Z uwagi na realne zagrożenie życia kierowcy, wybił szybę w samochodzie i wszedł do kabiny. Uwolnił zakleszczonego w niej 50-latka i wydostał go na zewnątrz. Zaprowadził mężczyznę w bezpieczne miejsce i okrył go swoją odzieżą. Policjant o całym zdarzeniu powiadomił służby ratunkowe. Dzięki posiadanym kwalifikacjom ratownika medycznego funkcjonariusz zapewnił 50 - letniemu poszkodowanemu fachową pomoc. Wstępnie ustalił doznane obrażenia, a do czasu przyjazdu karetki pogotowia kontrolował czynności życiowe mężczyzny. Dzięki pomocy świadków udało się ugasić ogień. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniane będą w ramach postępowania prowadzonego przez wydział dochodzeniowo – śledczy sieradzkiej komendy.

Posterunkowy Rafał Kawecki wykazał się profesjonalizmem i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nawet na chwilę nie zawahał się, widząc, że zagrożone było jego życie i zdrowie. Udowodnił tym samym, że policjant zawsze jest gotów pomagać i chronić, nie tylko w czasie służby.