Zatrzymani nietrzeźwi kierujący, ujawniony skradziony pojazd i ratowanie życia podczas jednej policyjnej interwencji

Data publikacji 04.04.2024

Wielka Sobota w policyjnej służbie wcale nie musi świadczyć o świątecznym nastroju. Zazwyczaj dni wolne od pracy to dla funkcjonariuszy dodatkowe czynności oraz zwiększona liczba interwencji. Podczas jednej z nich mundurowi z KP w Kobierzycach zostali wezwani do agresywnie zachowującego się mężczyzny, który groził klientom stacji paliw w Kątach Wrocławskich. Dodatkowo przed przyjazdem mundurowych postanowił oddalić się z miejsca odjeżdżając cudzym pojazdem. A to jeszcze nie koniec... W efekcie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą m.in. za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie gróźb karalnych.