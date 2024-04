Policjanci ewakuowali mieszkańców z płonącego budynku

Zdecydowana i co najważniejsze szybka oraz skuteczna reakcja funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji z Legnicy prawdopodobnie zapobiegła kolejnej tragedii, a mowa o działaniach podjętych w sytuacji zagrożenia życia. W trakcie służby policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze, do którego doszło w jednym z domów na terenie Zgorzelca. Natychmiast przystąpili do akcji i sami w trakcie pożaru, z zadymionych pomieszczeń, wyprowadzali na zewnątrz mieszkańców budynku. Całe zdarzenie przebiegało dynamicznie, a utrwalone zostało przy użyciu kamery nasobnej, która znajdowała się na wyposażeniu interweniujących funkcjonariuszy.