Naczelnik Wydziału Kryminalnego w czasie wolnym od służby rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkomisarz Bartosz Janik, będąc po służbie zatrzymał w minioną sobotę mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary tymczasowego aresztu za oszustwa. To nie pierwsze takie zatrzymanie na koncie policjanta, który wielokrotnie pokazywał, że fotograficzna pamięć, analizowanie informacji i rozpoznanie środowiska to najważniejsze cechy policjanta służb kryminalnych.

Podkomisarz Bartosz Janik, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego zielonogórskiej komendy miejskiej po raz kolejny pokazał, że policjantem jest się 24 godziny na dobę – nawet po pracy czy na zakupach. Gdy w sobotę (30 marca) około godziny 13.00 parkował swój samochód w centrum miasta, zauważył mężczyznę, którego zdjęcie oglądał dzień wcześniej w nakazie doprowadzenia przesłanym do zielonogórskiej komendy. Naczelnik Janik podszedł do mężczyzny i okazując swoją służbową legitymację, sprawdził jego tożsamość. Po potwierdzeniu zawiadomił Dyżurnego zielonogórskiej komendy i czekał z poszukiwanym do przybycia umundurowanego patrolu.

Poszukiwany 54-latek był bardzo zdziwiony i zaskoczony. Próbował przekonać policjanta, że to na pewno pomyłka, bo on przecież nie ma nic na sumieniu. Podkomisarz Janik jednak nie pierwszy raz w swojej policyjnej karierze rozmawiał z takimi „niewinnymi”. Zatrzymany mężczyzna ma do odbycia karę 5 miesięcy tymczasowego aresztu za przestępstwa oszustwa i był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Mężczyzna wprawdzie pochodzi z Zielonej Góry, ale wiedząc, że jest poszukiwany często zmieniał miejsce zamieszkania i do naszego miasta przyjeżdżał sporadycznie. Jego plan jednak nie wypalił – bo spotkał na swojej drodze policjanta, który zapamiętał jego twarz z nakazu doprowadzenia widzianego dzień wcześniej. W poniedziałek 54-latek został przewieziony do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

To jednak niejedyne skuteczne zatrzymanie poszukiwanego przez podkomisarza Bartosza Janika. Od początku swojej służby w pionie kryminalnym ma na swoim koncie wiele takich działań. Wielokrotnie zatrzymywał poszukiwanych sprawców przestępstw czy poszukiwanych przez sądy i prokuratury nakazami doprowadzenia, czy listami gończymi. Bartosz Janik jest policjantem od 2010 roku i od 2014 roku pełni służbę w pionie kryminalnym.

Opisana tutaj sytuacja to tylko jedno z wielu zatrzymań i działań w czasie wolnym, które są udziałem zielonogórskich policjantów różnych pionów. Zarówno policjanci pracujący w służbach prewencyjnych, jak i kryminalnych już nie raz udowodnili, że dbanie o spokój i porządek oraz bezpieczeństwo mieszkańców, mają we krwi. Wielokrotnie po godzinach pracy w różnych miejscach zatrzymywali osoby poszukiwane, nietrzeźwych kierujących czy też sprawców zuchwałych kradzieży, którzy mieli pecha spotkać ich na swojej drodze.