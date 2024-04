Kolejni kurierzy przewożący migrantów zatrzymani Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Wczoraj policjanci zatrzymali kolejnych 2 kurierów przewożących osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Pierwszy z nich został zatrzymany pod Daszami, drugi pod Klejnikami przez policjantów z łódzkiej drogówki. 6 migrantów oraz kurierzy zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, a 2 obywateli Iranu trafiło do szpitala.

Policjanci pełniący służbę na terenie powiatu hajnowskiego zatrzymali kolejnych kurierów przewożących osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. Wczoraj po godzinie 19.00 funkcjonariusze hajnowskiej komendy pod Czyżami zatrzymali do kontroli toyotę. Za kierownicą siedział 52-letni obywatel Ukrainy, a w pojeździe znajdowało się 3 obywateli Syrii i 1 obywatel Somalii. Kolejny kurier wpadł w ręce policjantów w rejonie Klejnik. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali do kontroli skodę. Kierujący Białorusin przewoził 4 obywateli Iranu.



Jak ustalili mundurowi wszystkie przewożone osoby nielegalnie przekroczyły granicę. Policjanci sprawdzili, czy żadna z przewożonych osób nie potrzebuje pomocy medycznej. Okazało się, że dwóch mężczyzn musi trafić pod opiekę służb medycznych. Zostali przetransportowani do szpitala karetką, którą policjanci wezwali na miejsce.



Zatrzymani kurierzy i osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.



( KWP w Białymstoku / kp)