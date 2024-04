Policyjna eskorta do szpitala Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Dobrzenia Wielkiego udowodnili, że wiedzą, jak zachować się w sytuacji wymagającej szybkiej i zdecydowanej reakcji. St. post. Agata Rzepka i st. sierż. Tomasz Kopacz pomogli w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala 51-letniemu mężczyźnie, który wymagał natychmiastowej opieki lekarskiej. Nie było chwili do stracenia, a w danym momencie nie było wolnej karetki. Mężczyźnie w szpitalu została udzielona pomoc i został on przyjęty na oddział.

W poniedziałek, 1 kwietnia, około godziny 18:30 z policjantami z Dobrzenia Wielkiego skontaktował się mężczyzna, który wiózł swojego 51-letniego ojca do szpitala. Według zgłaszającego jego pasażer potrzebował jak najszybciej dostać się do placówki medycznej, ponieważ tracił on przytomność, a w danym momencie nie było wolnej karetki.

W tej sytuacji policjanci będący w służbie, w porozumieniu z dyżurnym jednostki podjęli decyzję o eskorcie do szpitala. St. post. Agata Rzepka i st. sierż. Tomasz Kopacz, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych zapewnili mężczyźnie szybkie i bezpieczne dotarcie od szpitala w Opolu.