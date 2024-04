Policjanci zatrzymali kobietę, która miała odebrać pieniądze od oszukanej seniorki Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Kara wieloletniego więzienia grozi 19-latce z województwa mazowieckiego, która wraz z innymi osobami chciała oszukać metodą „na wypadek” mieszkankę Włocławka. Policyjni wywiadowcy zatrzymali ją, gdy przyszła odebrać od seniorki pieniądze na rzekomą kaucję. Podejrzana już została tymczasowo aresztowana.

Do próby oszustwa doszło w ubiegłym tygodniu. Wówczas na telefon stacjonarny 86-letniej włocławianki zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuka. Płaczliwym głosem poinformował, że potrącił ciężarną i grozi mu więzienie. Jedynym sposobem na jego uniknięcie miała być wpłata kaucji, a pieniądze miał ktoś wkrótce odebrać od włocławianki.

Na szczęście kobieta w porę zadzwoniła do bliskich, którzy zorientowali się, że może to być próba oszustwa. O sytuacji powiadomili włocławskich policjantów, a ci niezwłocznie udali się do mieszkania seniorki. Zanim jednak policyjni wywiadowcy weszli na klatkę, zwrócili uwagę na stojącą przy bloku kobietę. Kilkukrotnie podchodziła do domofonu i sprawiała wrażenie zdenerwowanej, dlatego postanowili z nią porozmawiać.

Jak się okazało, była to 19-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego, która nie potrafiła jednoznacznie wskazać policjantom powodu swojej obecności w tym miejscu. Intuicja i doświadczenie podpowiadały funkcjonariuszom, że może to być osoba, która miała odebrać od seniorki pieniądze na rzekomą kaucję.

Kobieta została zatrzymana i przewieziona do komendy celem wyjaśnienia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutu dotyczącego próby oszustwa. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Trwają dalsze czynności w sprawie.

Po raz kolejny przypominamy:

- policjanci nigdy nie dzwonią w sprawie przekazania gotówki i nie wypytują o posiadane oszczędności, jeżeli odbierzemy tego typu telefon, kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i nie informujmy o posiadanej gotówce;

- nie przekazujmy nieznajomym pieniędzy, ani innych wartościowych przedmiotów, nie pozostawiajmy ich we wskazanych przez rozmówcę miejscach;

- nie podawajmy również swoich danych osobowych, adresu zamieszkania, ani haseł do logowania;

- nie działajmy pochopnie, dajmy sobie chwilę do namysłu i skontaktujmy się z bliskimi, aby potwierdzić, czy dane zdarzenie faktycznie miało miejsce;

- każdą tego typu podejrzaną sytuację zgłaszajmy policjantom.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

Film Policjanci zatrzymali kobietę, która miała odebrać pieniądze od oszukanej seniorki Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci zatrzymali kobietę, która miała odebrać pieniądze od oszukanej seniorki (format mp4 - rozmiar 3.2 MB)