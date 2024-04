Wspólna realizacja kryminalnych z Lubina przy współpracy z wrocławskimi i opolskimi kontrterrorystami Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego lubińskiej komendy, przy współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym z Wrocławia i Opola, zatrzymali dwóch podejrzanych, którzy w połowie marca włamali się do jednego z magazynów na terenie powiatu lubińskiego, skąd zabrali różnego rodzaju narzędzia. Na ich trop operacyjni wpadli dosyć szybko, jednak ze względu na bogatą przeszłość kryminalną włamywaczy, do działań zaangażowano siły specjalne. Przy doskonałej koordynacji, do szturmu na trzy adresy, gdzie mogli przebywać sprawcy, doszło o wczesnych godzinach porannych, w tym samym czasie.

W połowie marca, w powiecie lubińskim, doszło do włamania do jednej z hal produkcyjnych, skąd zostały skradzione m.in. specjalistyczne i drogie narzędzia. Nie zajęło dużo czasu lubińskim kryminalnym na wytypowanie dwóch sprawców kradzieży. Jednak ich bogata przeszłość kryminalna i status osób niebezpiecznych, skłoniła lubińskich operacyjnych do zaangażowania specjalnych sił, celem ich zatrzymania.

Po głębokim rozpoznaniu środowiska podejrzanych, mieszkańców powiatu złotoryjskiego i bolesławieckiego oraz dzięki wspólnym działaniom i doskonałej koordynacji policjantów, w tym samym czasie, o godzinach porannych, funkcjonariusze szturmem weszli do trzech mieszkań.

Lubińscy kryminalni przy współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym z Wrocławia i Opola oraz operacyjnymi ze Złotoryi i Bolesławca, wchodząc siłowo na wytypowane adresy, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych do naszej sprawy.

Włamywacze w wieku 37 i 39 lat zostali kompletnie zaskoczeni. W jednym z mieszkań podejrzanego zatrzymano również 29-letnią mieszkankę gminy Przemków, która okazała się poszukiwana do odbycia kary 150 dni pozbawienia wolności.

Mundurowi przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych, wykorzystując do tego psy służbowe. W trakcie tych czynności policjanci odzyskali skradziony z terenu Lubina sprzęt i urządzenia. Zabezpieczyli gotówkę, liczne telefony komórkowe, niebezpieczne przedmioty, w tym kije bejsbolowe, noże i maczety. Dodatkowo w jednym z mieszkań policjanci znaleźli narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany. Ujawniono również sporo specjalistycznych narzędzi, których pochodzenie będziemy ustalać. Istnieje bowiem podejrzenie, że przedmioty mogą pochodzić z kradzieży z terenu całego Dolnego Śląska.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do lubińskiej komendy i trafili do cel. Zostaną im postawione zarzuty m.in. dotyczące dokonania kradzieży z włamaniem, przy czym ze względu na kryminalną przeszłość i działania w warunkach recydywy, kary grożące im za tylko ten czyn, wynosić mogą nawet do 15 lat więzienia.

( KWP we Wrocławiu / kc)