25-latka odpowie za znęcanie się nad swoim psem Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wejherowa pracują nad sprawą, dotyczącą znęcania nad zwierzęciem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pies znajdował się w fatalnych warunkach bytowania, w tym niedożywienia i braku dostępu do wody i karmy. Ponadto był bardzo zaniedbany fizycznie, a buda w której mieszkał, nie spełniała podstawowych funkcji ochronnych. Obecnie zwierzak jest już w bezpiecznym miejscu. 25-latka podejrzewana o znęcanie nad zwierzęciem niebawem zostanie przesłuchana i usłyszy zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie ustalili, że w jednej z miejscowości naszego powiatu 25-latka znęcała się nad swoim psem. Z uzyskanych informacji wynikało, że zwierzak był skrajnie zaniedbany , był niedożywiony, do jego sierści przyklejone były odchody, sierść była skołtuniona, skórę miał odparzoną, na szyi miał rany prawdopodobnie od obroży. Ponadto warunki jego bytowania były fatalne, buda w której mieszkał pies nie była dostosowana do niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. przed chłodem, upałem, słońcem i deszczem oraz nie miał stałego dostępu do wody ani karmy. Dochodziło także podejrzenie, że nie jest zaszczepiony.

Dodatkowo jak ustalili mundurowi, posesja na której przebywał nie była należycie zabezpieczona przed wyjściem na zewnątrz.

Te wszystkie okoliczności były podstawą do odebrania psa właścicielce. Kobieta niebawem zostanie przesłuchana i usłyszy zarzut znęcania. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Pamiętajmy o tym, że psy to mądre i kochające zwierzęta oraz wierni kompani na wiele lat. Potrafią nas obdarzyć bezgraniczną ufnością i lokalnością, a w zamian oczekują tylko opieki i troski. Jeśli zdecydowaliśmy się przygarnąć zwierzę, to pamiętajmy że to nie jest tylko sama przyjemność, ale wiążą się z tym także pewne obowiązki. Pies czy kot albo inne zwierzę to nie jest zabawka, a żywa istota, za którą stając się jej właścicielem stajemy się odpowiedzialni. Musimy zadbać o ich byt i zdrowie zapewniając im odpowiednią opiekę.