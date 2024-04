Nie udzielili pomocy rannej w wypadku w Goryszach 12-latce. Usłyszeli zarzuty Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Zarzut nieudzielenia pomocy rannej 12-latce i kierowania pojazdem wbrew aktywnemu zakazowi sądowemu usłyszał 33-letni kierujący fiatem, który w dniu 26.03 br. uczestniczył w zdarzeniu drogowym w miejscowości Gorysze. Decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za nieudzielenie pomocy poszkodowanej odpowie również 23-letni pasażer fiata. Za popełnione przestępstwa 33-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast 23-latek może trafić do więzienia na 3 lata.

Przypominamy, że do zdarzenia doszło 26 marca około godziny 18.55 w miejscowości Gorysze. Policjanci, którzy pojechali na miejsce wypadku, ustalili, że kierujący samochodem koloru białego, najprawdopodobniej małym busem lub autem dostawczym, potrącił 12-letnią dziewczynkę, a następnie uderzył w pojazd citroen i odjechał z miejsca zdarzenia w kierunku Ciechanowa. 12-latka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Przez kilka dni ciechanowscy policjanci nie ustawali w dążeniu do wyjaśnienia sprawy. Dociekliwie i bardzo skrupulatnie ustalali każdy najmniejszych szczegół, który mógł pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. Dzięki informacji, która wpłynęła od anonimowej osoby funkcjonariusze ustalili numery rejestracyjne i markę pojazdu, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym.

Funkcjonariusze natychmiast ustalili dane właściciela pojazdu, a następnie dane mężczyzny, który użytkował fiata. W miniony wtorek (2 marca) mundurowi złożyli mu niespodziewaną wizytę. 33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego ukrył się przed policjantami pod łóżkiem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tego samego dnia policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego, który podróżował razem z 33-latkiem. Policjanci przeprowadzili dokładną analizę materiałów dowodowych. Okazało się, że 33-latek posiada dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został przesłuchany i złożył obszerne wyjaśnienia. 33-latek przyznał się do tego, że 26 marca w Goryszach kierował fiatem i uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Ucieczkę z miejsca zdarzenia tłumaczył szokiem i strachem przed odpowiedzialnością. Policjanci ustalili, że 33-latek zdemontował pojazd, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Niektóre elementy sprzedał, część z nich została odzyskana i zabezpieczona przez funkcjonariuszy.

33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy poszkodowanej i kierowania wbrew aktywnemu zakazowi sądowemu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia. 23-letniemu pasażerowi fiata również został postawiony zarzut nieudzielenia pomocy rannej 12-latce. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzisiaj decyzją prokuratora wobec 33-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.