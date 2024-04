Podziękowania dla policjantów za odnalezienie nieletnich Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Płocku otrzymali podziękowania za szybkie i skuteczne działanie. Rodzice nastolatków podziękowali mundurowym za odnalezienie ich dzieci. Szybka reakcja, skuteczne działania i współpraca policjantów z kilku jednostek pozwoliły na odnalezienie nieletnich w innym mieście.

Kilka dni temu policjanci z Komisariatu III Policji w Radomiu otrzymali zgłoszenie od rodziców o zaginięciu 14-latki. W trakcie wykonywanych czynności, po kilkudziesięciu minutach policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o zaginięciu tym razem 14-latka.

Oficer Dyżurny Komisariatu III Policji w Radomiu błyskawicznie połączył te dwie sprawy i ustalił, że nastolatkowie się znają. Jak się okazało, uciekli z domu.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionych. Informacja o nieletnich została przekazana wszystkim jednostkom Policji. W ciągu kilku godzin policjanci przeprowadzili szereg ustaleń oraz rozmów i skrupulatnie sprawdzali adresy, gdzie mogliby przebywać. Jak ustalili mundurowi, nieletni m.in. przemieszczali się pociągiem do Warszawy. Radomscy policjanci szybko nawiązali współpracę z funkcjonariuszami ze Straży Ochrony Kolei oraz policjantami z Warszawy, którzy na terenie dworca zatrzymali troje nieletnich z Radomia. Okazało się, że również bez wiedzy rodziców przyjechali pociągiem do Warszawy wspólnie z nieletnimi, których poszukują policjanci. Jednak poszukiwana dwójka oddaliła się niezauważona przez kolegów. Radomscy funkcjonariusze ustalili, że nieletni taksówką przemieszczają się w kierunku Płocka. Taką informację przekazali policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, którzy następnego dnia rano rozpoznali osoby zaginione w okolicy jednego ze sklepów. Nieletni próbowali jeszcze uciec, ale zostali ujęci przez policjantów.

Szybka reakcja, skuteczne działania i współpraca policjantów z kilku jednostek pozwoliły na odnalezienie nieletnich. Wszyscy cali i zdrowi zostali przekazani pod opiekę rodziców.

Do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Płocku wpłynęły podziękowania dla policjantów od rodziców nastolatków. Miłe słowa skierowane do funkcjonariuszy są dla nich motywacją do dalszych działań w codziennej, często niełatwej służbie.