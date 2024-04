Sanoccy policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Sanoccy policjanci zatrzymali do kontroli samochód, którego kierujący znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Okazało się, że kierowca wiezie do szpitala rodzącą żonę. Dzięki pomocy mundurowych szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala. Kobieta otrzymała specjalistyczną pomoc.

Wczoraj przed południem, w miejscowości Uherce Mineralne (powiat leski), policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena, którego kierowca znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Zdenerwowany kierowca oznajmił funkcjonariuszom, że jego żona zaczęła rodzić i pilnie musi zawieźć ją do szpitala. Policjanci podjęli decyzję o pilotażu volkswagena do najbliższego szpitala.