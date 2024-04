Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanta życie 17-latki zostało uratowane Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Wczoraj w godzinach wieczornych Dyżurny Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie otrzymał informację o osobie, która z mostu Grunwaldzkiego w Krakowie skoczyła do Wisły. Szybkie działanie policjanta oraz doświadczenie w pracy na wodzie przyniosło oczekiwany efekt.

3 kwietnia 2024 roku po godzinie 21.30, dyżurny krakowkiego Komisariatu Wodnego Policji otrzymał informację, że z mostu Grunwaldzkiego ktoś skoczył do Wisły i potrzebuje pomocy. Policjant natychmiast podjął akcję ratunkową i popłynął motorówką we wskazany rejon rzeki. Na wysokości bulwaru Inflanckiego funkcjonariusz zauważył osobę niesioną nurtem rzeki. Wyczerpaną, co chwilę zanurzającą się pod wodą kobietę wciągnął na pokład łodzi, zadbał o jej komfort termiczny i udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej. Na brzegu Wisły czekały już służby medyczne, które kontynuowały dalsze działania ratownicze.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej akcji ratunkowej asp. szt. Wojciecha Zięby, po raz kolejny zostało uratowane ludzkie życie.