Szczęśliwy finał poszukiwań 31-latka Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Szybko podjęte działania przez łęczyńskich policjantów doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 31-latka. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i natychmiastową reakcję mediów, mieszkańców i służb.

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 31-letniego mieszkańca Łęcznej, którego zaginięcie w dniu 2 kwietnia b.r. zgłosił ojciec. Mężczyzna ostatni raz był widziany w dniu 30 marca b.r., kiedy niespodziewanie wyszedł z domu i od tamtego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Po zgłoszeniu zaginięcia 31-latka do akcji poszukiwawczej natychmiast zostali zaangażowani łęczyńscy policjanci. Komunikat wraz z rysopisem trafił do wszystkich policyjnych patroli oraz do mediów społecznościowych.

Szeroko zakrojone poszukiwania, analizowane krok po kroku informacje oraz czujność i zaangażowanie osób, które o zaginięciu dowiedziały się za pośrednictwem internetu, przyczyniły się do odnalezienia zaginionego. 31-letni mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy przez łęczyńskich kryminalnych nad jeziorem.