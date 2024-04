Międzynarodowy Dzień Grzeczności za Kierownicą Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj 5 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Grzeczności za Kierownicą. Święto jest kolejną okazją, aby dotrzeć do świadomości kierujących pojazdami i przybliżyć im problematykę bezpieczeństwa na drogach.

Uprzejmości nigdy za wiele, tym bardziej jeśli ma ona związek z bezpieczeństwem na drodze. Dzisiaj, 05.04.2024 r., obchodzimy Dzień Grzeczności za Kierownicą i dlatego przypominamy o kulturze oraz szacunku wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Choć wywodzące się z Francji święto przypada tylko raz w roku, apelujemy o to, aby kierowcy o jego idei pamiętali przez cały czas. Dzień Grzeczności za Kierownicą to także doskonały moment refleksji na temat, jak każdy z nas może poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zawsze warto być życzliwym dla innych uczestników ruchu, unikniemy wówczas wielu denerwujących i stresujących sytuacji. Kultura jazdy to nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale również poprawa płynności ruchu.

O czym powinien pamiętać kulturalny kierowca? Poniżej kilka wskazówek:

powinien być życzliwy dla osób uczących się jeździć,

nie nadużywać sygnału dźwiękowego, jak również świateł drogowych, jadąc np. lewym pasem,

lewym pasem, stosować „jazdę na suwak”,

nie parkować w miejscach przypadkowych, gdzie może to utrudniać ruch,

używać kierunkowskazów zgodnie z przeznaczeniem,

pomagać innym kierującym w awaryjnych sytuacjach, itp .

Bycie kulturalnym na drodze nic nie kosztuje, dlatego tym bardziej stosujmy się do zasad życzliwości i uprzejmości na drodze każdego dnia!