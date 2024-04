Myśliborska policjantka w czasie wolnym od służby pomogła nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego myśliborskiej jednostki, wracając po służbie do domu pomogła nieprzytomnemu mężczyźnie, który częściowo leżał na jezdni ruchliwej drogi. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszka być może uratowała mężczyźnie życie.

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek na drodze krajowej nr 26 na odcinku Myślibórz-Golenice. Właśnie wtedy po zakończonej służbie do swojego domu udawała się starsza posterunkowa Aleksandra Muzyczuk. W pewnej chwili na poboczu drogi zauważyła leżącego mężczyznę, którego głowa znajdowała się na jezdni. Natychmiast się zatrzymała i swoim samochodem odgrodziła nieprzytomnego mężczyznę od jadących pojazdów tak by nic mu się nie stało.

Niezwłocznie po zapewnieniu bezpieczeństwa nieprzytomnemu mieszkańcowi powiatu myśliborskiego, starsza posterunkowa Aleksandra Muzyczuk wezwała służby ratunkowe, które zajęły się mężczyzną. Postawa naszej koleżanki jest powodem do dumy, tym bardziej że w chwili tego zdarzenia było ciemno a ruch pojazdów na drodze był wzmożony.

Ta godna uznania i pochwały postawa myśliborskiej funkcjonariuszki sprawiła, że ta sytuacja miała szczęśliwy finał i dziś możemy się cieszyć, że nikomu nic poważnego się nie stało.

Taka postawa naszej policjantki spotkała się z reakcją Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego, który podziękował Aleksandrze Muzyczuk za bezinteresowną pomoc i profesjonalne zachowanie oraz w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu inspektora Rafała Janzena wręczył jej list pochwalny oraz nagrodę.

Zachowanie policjantki pokazuje, że policjantem jest się zawsze, a nie tylko w służbie a słowa „Pomagamy i chronimy”, nie są pustym frazesem.