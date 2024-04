Nielegalna krajanka, papierosy i narkotyki u poszukiwanego Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj 175 kilogramów krajanki tytoniu, 153 tysiące sztuk papierosów oraz prawie kilogram różnego rodzaju narkotyków zabezpieczyli policjanci z Nowego Sącza w garażu i samochodach użytkowanych przez jednego z mieszkańców miasta. Właściciel nielegalnych substancji i wyrobów tytoniowych był również poszukiwany do odbycia zasądzonej wcześniej kary więzienia. Teraz za przestępczy proceder grozi mu kolejna – tym razem do 10 lat pozbawienia wolności.

Sądeccy policjanci, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, w toku realizowanych czynności ustalili, że mieszkaniec Nowego Sącza może posiadać nielegalne wyroby tytoniowe. Z uwagi na to podejrzenie, pod koniec marca br. zatrzymali do kontroli samochód, którym poruszał się podejrzewany mężczyzna. Podczas przeszukania użytkowanych przez sądeczanina pojazdów oraz wynajmowanego garażu, policjanci znaleźli 19 worków jutowych z krajanką tytoniu o łącznej wadze 175 kilogramów oraz kilkadziesiąt kartonowych pudeł, w których znajdowało się blisko 153 tysiące sztuk papierosów. Zarekwirowane wyroby nie posiadały znaków akcyzy skarbowej, a ich właściciel naraził skarb państwa na uszczuplenie z tytułu niezapłaconych podatków w kwocie ponad 332 tysięcy złotych.

Dodatkowo w czasie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli również znaczne ilości nielegalnych substancji. Po ich zważeniu i sprawdzeniu narkotesterem okazało się, że było to 820 gramów marihuany, ponad 120 gramów kokainy, 81 tabletek ecstasy oraz amfetamina.

Mieszkaniec Nowego Sącza usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego, a także zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 10 lat więzienia.