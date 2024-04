Jednośladem bezpiecznie do celu - motocykl Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Policja prowadzi akcję pn. Jednośladem bezpiecznie do celu, której priorytetem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. Działania dotyczą między innymi motocyklistów.

Jazda na motocyklu sprawia wiele radości miłośnikom jednośladów. Najważniejsze jednak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza dotyczącymi ograniczeń prędkości.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to główne przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów.

Na bezpieczeństwo motocyklistów w dużej mierze mają wpływ inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim kierowcy samochodów. Jedni i drudzy muszą pamiętać, że nie są na drodze sami. Do groźnych sytuacji, w których poszkodowany zostaje motocyklista dochodzi głównie w sytuacji gdy kierujący innym pojazdem nie ustąpi mu pierwszeństwa przejazdu.

W okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów kierujący powinni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawczasu i wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszali kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem.

Pamiętajmy, że droga jest dla wszystkich. Korzystając z niej mamy swoje prawa, jak też obowiązki, których należy przestrzegać. Wzajemny szacunek i respektowanie praw innych uczestników ruchu pomoże dotrzeć jednośladem bezpiecznie do celu.

Do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników motocykli przyłączyła się również firma Screen Network S.A. emitując spot pod hasłem Motocyklisto zwolnij! Dojedź jednośladem bezpiecznie do celu na ekranach LED rozmieszczonych na terenie całego kraju.

BRD KGP