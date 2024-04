Aresztowani za obrót fałszywymi banknotami Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Współpraca śląskich i wielopolskich policjantów zakończyła się aresztem dla dwóch obcokrajowców podejrzanych o wprowadzanie w obieg sfałszowanych banknotów euro. Mężczyźni wpadli w ręce policjantów po kolizji, którą spowodowali na śląskim odcinku autostrady A1…

Policjanci z komisariatu autostradowego w Gliwicach otrzymali wezwanie do zdarzenia drogowego, które miało miejsce 1 kwietnia br. na autostradzie A1, gdzie kierujący renault nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył bmw. Nie dość, że renault znajdowało się w złym stanie technicznym, nie posiadało ważnego przeglądu technicznego, ani ubezpieczenia OC, to za jego kierownicą siedział poszukiwany przez KPP Słupca 20-letni obywatel Gruzji. Jak się okazało, mężczyzna w lutym br. kupił samochód na wolnym rynku i zapłacił za niego fałszywymi banknotami. Co więcej, tego dnia nie podróżował on sam. Towarzyszył mu 55-letni kolega z Łotwy, przy którym policjanci znaleźli… niemal 300 fałszywych banknotów euro o nominałach 50 i 100 euro.



Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu, a następnego dnia zostali przewiezieni do Słupcy, gdzie śledczy przedstawili im zarzuty. Obywatel Gruzji odpowie za wprowadzenie w błąd właściciela samochodu i zapłacenie za transakcję kupna auta fałszywymi banknotami euro o wartości (w przeliczeniu) ponad 14 tysięcy złotych. Obywatel Łotwy natomiast dopuścił się przestępstwa przewożenia niemal 300 fałszywych banknotów euro o nominałach 50 i 100 euro w celu wprowadzenia ich do obiegu.



W wyniku intensywnych działań i wnikliwej analizy posiadanych informacji słupeccy kryminalni zajmujący się sprawą ustalili również miejsce, gdzie znajdował się samochód dostawczy, zakupiony przy użyciu fałszywych banknotów. Pojazd został odzyskany i trafił już do prawowitego właściciela. Teraz kryminalni pracują nad ustaleniem wspólników zatrzymanych mężczyzn.



Na wniosek prokuratora oraz policjantów, Sąd Rejonowy w Słupcy zastosował względem zatrzymanych dwumiesięczny areszt. Za przewożenie i puszczenie w obieg sfałszowanych banknotów polskie prawo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

