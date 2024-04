Policjanci z powiatu wadowickiego zapobiegli tragedii Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci udowodnili, że ratowanie ludzkiego życia to dla nich priorytet. Nie zważając na zagrożenie, wyciągnęli z wody mężczyznę, który chcąc popełnić samobójstwo skoczył z brzegu do rzeki. Dzięki działaniu policjantów, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

We wtorek, 2 kwietnia br., oficer dyżurny kalwaryjskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny w kryzysie emocjonalnym. Jak przekazała osoba zgłaszająca, 30-letni mężczyzna gdzieś na terenie gminy Lanckorona, może skoczyć do rzeki. Dyżurny natychmiast rozpoczął działanie. O zgłoszeniu poinformował wszystkie patrole Policji, które podjęły próbę odnalezienia mężczyzny. W poszukiwania byli również zaangażowani strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach i Myślenicach, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku i Biertowicach, a także policjanci z myślenickiej komendy. W trakcie penetracji terenu, funkcjonariusze sprawdzali m.in . rejony mostów w Izdebniku.

Policjant z kalwaryjskiego komisariatu oraz funkcjonariusz z Posterunku Policji w Lanckoronie, penetrując ulice przyległe do rzeki Harbutówka, zauważyli stojącego na brzegu mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi przekazanemu przez dyżurnego. W pewnym momencie mężczyzna wskoczył do wody. Tego dnia nurt rzeki był silny i poziom wody wysoki. Mundurowi nie wahając się ani chwili wskoczyli za nim i wyciągnęli go na brzeg. Chwilę po wyciągnięciu mężczyzny na brzeg, jego stan się pogorszył. Do czasu przybycia załogi karetki pogotowia policjanci udzielili mi pierwszej pomocy przedmedycznej. Błyskawiczne działanie funkcjonariuszy zapobiegły tragedii, a 30-latek w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Ta sytuacja miała swój szczęśliwy finał. Pamiętajmy jednak, że każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas już spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji pomocowych, m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Na terenie Wadowic, pomocy i wsparcia w kryzysie udziela np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9, 34-100 Radocza, tel. 33 873 10 01, e-mail: kontakt@oikradocza.pl lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Adama Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice, tel. 33 870 90 00, e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl