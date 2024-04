Przede wszystkim człowiek! Seniorzy podziękowali policjantowi za jego profesjonalizm i empatię Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Służba w Policji z całą pewnością, choć bardzo satysfakcjonująca, nie należy do najłatwiejszych. Mundurowi każdego dnia spotykają się z ludzkimi problemami, a czasem dramatami. Misja tego zawodu polega na tym, aby przede wszystkim nieść pomoc i wsparcie, nie zapominając przy tym, że najważniejszy jest człowiek. Taką właśnie postawą wykazał się sierżant sztabowy Mateusz Suchecki. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie wpłynęły piękne słowa podziękowania od starszego małżeństwa za profesjonalizm i empatię funkcjonariusza.

Policjanci każdego dnia służby mierzą się z problemami, nie rzadko również tragediami ludzkimi. W takich momentach, muszą wykazać się profesjonalizmem, aby móc skutecznie nieść pomoc i wsparcie. Kilka dni temu na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie wpłynęły podziękowania starszego małżeństwa. Seniorzy wyrazili uznanie dla postawy sierżanta sztabowego Mateusza Sucheckiego, funkcjonariusza Posterunku Policji w Torzymiu. W pięknych słowach opisali ogrom życzliwości jakie otrzymali od mundurowego, w trudnym dla nich momencie.

Takie gesty, pokazują jak ważne dla obywateli jest empatyczne podejście do ich spraw. Nam z kolei jest bardzo miło przyjmować wyrazy uznania. To bez wątpienia dodaje skrzydeł do dalszej wytężonej pracy w myśl hasła przewodniego formacji „Pomagamy i Chronimy”.

Przy tej okazji, bardzo miło było nam wrócić wspomnieniami do innych podziękowań, które otrzymaliśmy od mieszkańców powiatu sulęcińskiego:

Piękny gest - podziękowania za pomoc dzielnicowego "w trudnych chwilach"

Policjanci odnaleźli zagubione w lesie kobiety

Policjanci odnaleźli zaginionego 82-latka. Podziękowania rodziny za zaangażowanie i empatię