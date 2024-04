Taktyczne warsztaty policyjnych kontrterrorystów Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Dziś zakończyło się szkolenie pododdziałów kontrterrorystycznych. Na terenie Kielc funkcjonariusze wraz z instruktorami przeprowadzali symulacje działań bojowych w budynkach, zajęcia odbywały się także w porze nocnej. Szkolenie mogło być zrealizowane w typowo miejskiej scenerii między innymi dzięki uprzejmości Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach – większość ćwiczeń odbywała się w jednym z większych pustostanów na terenie miasta.

Nie pierwszy raz to właśnie w Kielcach policyjni kontrterroryści spotkali się by przeprowadzić kilkudniowe szkolenie, które rozpoczęło się we wtorek. Dzięki uprzejmości Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, funkcjonariusze mogli wykorzystać do zadań jeden z większych pustostanów na terenie miasta. Zajęcia dotyczyły poprawy współdziałania pododdziałów kontrterrorystycznych i zawierały zarówno elementy planowania, jak również działania bojowo-taktyczne na poziomie zespołów i grup bojowych. Szkolenie odbywało się z udziałem pięciu instruktorów (z Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Katowic i Radomia), koordynowane i nadzorowane było przez dwóch specjalistów z Centralnego Oddziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Instruktorzy wiedzę i doświadczenie zdobyte w Kielcach będą przekazywać podczas zajęć w macierzystych jednostkach.

W ćwiczeniach rozgrywanych w typowo miejskiej infrastrukturze, także w porze nocnej policjanci wykorzystywali sprzęt wyważeniowy, różne środki pozoracji – granaty hukowo-błyskowe i amunicję barwiącą, a także roboty rozpoznawcze.

