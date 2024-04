Policjantem jest się 24h na dobę Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Będący poza służbą policjant z lubelskiej drogówki zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 20-latka ponad promil alkoholu. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, jazdę bez uprawnień oraz doprowadzenie do kolizji. Teraz 20-latek musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami karnymi. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara pieniężna.

W czwartek wieczorem, 4 kwietnia 2024 r. policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie jechał prywatnym samochodem ulicą Głęboką w Lublinie. W Pewnym momencie zauważył podejrzanie jadącego Peugeota. Kierujący nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy i omal nie doprowadził do czołowego zderzenia. Funkcjonariusz widząc niebezpieczną jazdę zawrócił za podejrzanym kierowcą. Młody mężczyzna siedzący za kierownicą auta co chwilę zjeżdżał na krawężnik i do osi jezdni. Stwarzał zagrożenie. Dodatkowo na ulicy Pana Tadeusza uszkodził zaparkowane auta. Mężczyzna gdy tylko wysiadł z auta by sprawdzić uszkodzenia został zatrzymany.

Na miejsce wezwano patrol. Badanie alkomatem wykazało, że 20-latek w organizmie miał ponad promil alkoholu. Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi mu teraz wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Tego samego dnia rano funkcjonariusz będąc w służbie zatrzymał poszukiwanego listem gończym 38-latka.