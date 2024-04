Podejrzany o podwójne zabójstwo w Spytkowicach zatrzymany Data publikacji 07.04.2024 Powrót Drukuj 54-latek został zatrzymany w niedzielę ( 07.04.), około godz. 12:40 w gminie Nadrensee na terenie Niemiec.

3 kwietnia br., w Spytkowicach w powiecie wadowickim, w jednym z domów jednorodzinnych śledczy znaleźli ciała dwóch kobiet w wieku 73 i 48 lat. Wstępnie ustalono, do zabójstwa doszło 2 kwietnia, a sprawcą obu zabójstw najprawdopodobniej jest krewny kobiet, 54-letni mężczyzna, za którym podjęto natychmiastowe poszukiwania.

Policja opublikowała komunikat ze zdjęciem oraz rysopisem poszukiwanego. W komunikacie podano również markę, kolor oraz numer rejestracyjny samochodu, którym podejrzewany miał się poruszać w kierunku granicy z Niemcami. 5 kwietnia br., Prokuratura Rejonowa w Wadowicach wydała za podejrzanym list gończy, a sprawę poszukiwawczą, ze względu na jej charakter oraz wagę przejął Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tego samego dnia, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie Sąd Okręgowy w Krakowie wydał Europejski Nakaz Aresztowania.

Działania poszukiwacze cały czas nadzorował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, a z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany uciekł za granicę włączyło się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, które natychmiast nawiązało współpracę z Policją niemiecką.

Dzisiaj po godzinie 12, polscy policjanci otrzymali informację od obywatela Polski, przebywającego na terenie Niemiec, że samochód, jak i podejrzany 54-letni mężczyzna najprawdopodobniej znajdują się na parkingu na terenie Nadrensee. (Zgłaszający porównał opublikowaną w policyjnym komunikacie markę, kolor samochodu jak również rejestrację ). Poinstruowany przez oficera dyżurnego zgłaszający powiadomił telefonicznie policję niemiecką. Równolegle Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji uruchomiło swoją szybką ścieżkę informacji i potwierdziło policjantom niemieckim, że jest to podejrzany o podwójne zabójstwo 54-latek. Już około godziny 13, 54-latek został zatrzymany przez niemieckich policjantów i umieszczono go w tymczasowym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na ekstradycję do Polski.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszego rodaka, który reagując w sposób prawidłowy, przyczynił się do ujawnienia miejsca ukrywania się poszukiwanego.

(KWP w Krakowie)